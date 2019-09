Familygate. Parecer da PGR é favorável ao governo

Em atualização

O primeiro-ministro vai homologar o parecer da PGR sobre os contratos com familiares de membros do governo. O parecer é favorável ao governo, pois entende que não pode ser feita uma interpretação “estritamente literal” da lei e devem ser tidos em conta outros critérios como a “vontade do legislador”. Quando a permanência do secretário de Estado da Proteção Civil, que entretanto se demitiu, e de outros ministros (como Pedro Nuno Santos) foi colocada em causa, António Costa defendeu que não podia ser feita uma interpretação literal da lei.

A PGR, citada na nota do primeiro-ministro diz que se têm de distinguir dois casos: “quando está em causa o próprio titular ou a empresa que detém em percentagem superior a 10%” e ” quando o impedimento se reporta às pessoas com quem mantém relações familiares ou de vivência em comum e às respetivas empresas”. No primeiro caso, explica a nota do primeiro-ministro (ou seja quando a empresa é mesmo do governante) “o impedimento deve ser interpretado e aplicado nos termos que constam da letra da lei.” Ou seja: se Pedro Nuno Santos tivesse uma participação superior nessa empresa (e não do pai) ou José Artur Neves tivesse igual participação na empresa (e não do filho), estes tinham de ser imediatamente demitidos. O que não é o caso.

Quanto ao segundo caso, quando são os familiares que estão em causa, a demissão só deve ser imediata caso o governante tenha influência direta no ajuste direto ou tutele diretamente o órgão que o gere. No “juridiquês” da PGR: “Existe fundamento para uma redução teleológica do disposto no n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 64/93 , no sentido de que, em vez de se reportar indiscriminadamente a qualquer concurso público, deve referir-se, tão-somente, aos que foram abertos ou correm os seus trâmites no órgão do Estado ou do ente público em que o titular exerce funções ou sobre os quais exerce poderes de superintendência ou tutela de mérito”.

Na argumentação da PGR esta interpretação “arreda da sua esfera de abrangência os casos como os hipotizados no pedido de parecer” de António Costa. Ou seja: a PGR diz claramente que todos os ministros sobre os quais Costa tinha dúvidas, estão a salvo. Isto porque todos estes casos estavam “fora da esfera de ação do governante e em que os subsequentes contratos foram celebrados no termo de um concurso, após o escrupuloso cumprimento de todas as formalidades aplicáveis, prescritas pelo Código dos Contratos Públicos”.

Continuar a ler