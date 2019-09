Frederico Silva pela terceira vez este ano nas meias-finais de um challenger

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do challenger de Kaohsiung, em Taiwan, ao vencer o australiano Alex Bolt. Frederico Silva, 246.º do mundo, precisou apenas de dois ‘sets’ para derrotar Bolt, 144.º do ‘ranking’ ATP e nono favorito no torneio, por 6-4 e 7-6 (8-6), ao fim de uma hora e 40 minutos de encontro.

O português vai estar pela terceira vez este ano nas meias-finais de um challenger, resultados que alcançou em Baotou, na China, no final de agosto, e em Praga, no final de julho.

Continuar a ler