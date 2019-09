Guerra Tesla-Porsche está cada vez pior. Para a Porsche

Já aqui lhe falámos na guerra entre a Porsche e a Tesla, que não fazia muito sentido de início, em termos práticos, até que o fabricante alemão a decidiu utilizar com benefícios comerciais, procurando colocar o Taycan como o melhor eléctrico do mundo, no que respeita à rapidez e comportamento.

A Tesla, até aqui líder incontestada dos veículos eléctricos, mas sem um historial desportivo ao nível da Porsche (construiu o primeiro carro em 2012 e nunca participou em qualquer competição), aproveitou a ofensiva do seu rival e transformou-a numa oportunidade para provar que tecnologicamente continua a liderar este tipo de veículos. Já que o mercado quer berlinas desportivas eléctricas, a marca de Elon Musk quer provar que é capaz de, pelo menos por agora, bater qualquer outro fabricante. E, já agora produzir versões mais “apimentadas”, isto é, potentes, eficazes e necessariamente mais caras, para os condutores que, até nos eléctricos, exigem os modelos que andam mais, travam mais tarde e curvam melhor.

Data from our track tests indicates that Model S Plaid can achieve 7:20 at the Nürburgring.

With some improvements, 7:05 may be possible when Model S returns next month.

