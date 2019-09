Queda de elevador mata uma pessoa na sede do BPI em Lisboa

Um homem morreu esta sexta-feira na sede do BPI de Lisboa, na Avenida Casal Ribeiro, devido à queda de um elevador. Ao que o Observador apurou, trata-se de um funcionário de manutenção que estava dentro do elevador e caiu vários andares.

O alerta foi dado às 12h31 horas desta sexta-feira, diz o INEM. A vítima é um homem de 40 anos, funcionário da Schindler, responsável pela manutenção do elevador. No local estão psicólogos a trabalhar com outras pessoas que assistiram ao acidente. Segundo fonte oficial do BPI, qualquer esclarecimento adicional deverá ser prestado pela Schindler.

Ao que o Observador apurou, o elevador caiu 17 andares com o homem dentro. O elevador estava a ser substituído e estava fora de serviço. No local estão 15 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros do INEM e da PSP.

