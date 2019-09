TAP perde 120 milhões no primeiro semestre. Receitas caem no Brasil

A TAP registou um prejuízo de 119,7 milhões de euros no primeiro semestre do ano. A penalizar os resultados estão a queda de receitas no mercado brasileiro, que se traduziu em menos 43,1 milhões de euros, e o aumento dos custos com pessoal. Esta fatura subiu 10,6% face ao mesmo período do ano passado, uma evolução que a empresa explica com contratações e aumentos salariais.

Apesar de destacar que os primeiros seis meses do ano foram marcados por “um período globalmente negativo para a aviação comercial na Europa”, a TAP também sublinha que o grosso das perdas foi verificado no primeiro trimestre, no montante de 110,7 milhões de euros. No segundo trimestre houve uma tendência de recuperação, com os prejuízos a cifrarem-se em nove milhões de euros.

A empresa liderada por Antonoaldo Neves realça também a recuperação ao nível da participada para a manutenção no Brasil que obteve uma margem positiva de três milhões de euros.

A TAP é detida em 50% pelo Estado e os outros 50% são privados, mas a gestão é liderada pelo consórcio Gateway de David Neeleman. A gestão privada tem manifestado vontade de abrir o capital da companhia em bolsa. Em junho, a empresa fez uma emissão obrigacionista que foi parcialmente colocada junto de investidores privados. A operação permitiu reforçar a tesouraria da TAP que no final do primeiro semestre era de 393,5 milhões de euros.

