Vasco Ribeiro junta-se a Kikas e Afonso Antunes na terceira ronda do Azores Pro

O português Vasco Ribeiro qualificou-se esta sexta-feira para a terceira ronda do Azores Airlines Pro, campeonato do circuito de qualificação de surf, que decorre na ilha de São Miguel, na qual já estão Frederico Morais e Afonso Antunes.

No 23.º ‘heat’ da terceira ronda, Vasco Ribeiro alcançou a segunda posição com uma pontuação total de 13,74 pontos, atrás do brasileiro Luel Filipe (15,76) e à frente do também brasileiro Tomas Hermes (11,84) e do japonês Shun Murakami (11,10).

Na véspera, antes da interrupção da prova que decorre na Praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, Kikas, o surfista luso com melhor ‘ranking’, e Afonso Antunes, uma das grandes promessas do surf português, já tinham assegurado a presença na terceira ronda.

Agora, Frederico Morais vai defrontar Jake Marshall (Estados Unidos), Ruben Vitória (Espanha) e Jack Robinson (Austrália) no terceiro ‘heat’, Afonso Antunes vai enfrentar Carlos Muñoz (Costa Rica), Maxime Huscenot (França) e Alonso Correa (Perú) na quinta bateria e Vasco Ribeiro tem pela frente Evan Geiselman (Estados Unidos), Te Kehukehu Butler (Nova Zelândia) e Michael February (África do Sul).

Esta sexta-feira, ainda se realizaram as duas primeiras baterias da terceira ronda, mas a prova foi interrompida no final do 20.º ‘heat’ devido às fracas condições do mar, afetado pelo forte vento.

A próxima chamada do Azores Airlines Pro (6.000 pontos) está marcada para sábado, às 07h45 locais (08h45 em Lisboa).

