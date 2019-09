Canadá. Justin Trudeau em queda nas sondagens depois de divulgada fotografia com pele escurecida

A campanha para as eleições legislativas de outubro no Canadá arrancou este sábado e o atual primeiro-ministro, Justin Trudeau, está já a perder terreno nas sondagens, com uma desvantagem de quase cinco pontos percentuais face ao rival conservador, Andrew Scheer, segundo a Reuters. Os resultados surgem depois de ter sido divulgada uma fotografia, tirada em 2001, na qual Trudeau aparece com a pele escurecida, numa festa com o tema Mil e Uma Noites.

Se as eleições legislativas no Canadá fossem este sábado, os conservadores venceriam com 36,8% dos votos, mais 4,8 pontos percentuais do que os liberais de Trudeau (32%), segundo a Nanos, uma empresa canadiana especialista em sondagens. Nem o pedido de desculpas público de Trudeau ajudou o governante a recuperar e os números mostram que a distância entre os dois candidatos aumentou. Isto porque, uma outra sondagem, publicada apenas um dia antes, na sexta-feira, dava uma vantagem de 3,2 pontos percentuais a Scheer.

A sondagem divulgada este sábado foi realizada de 17 a 20 de setembro. Recorde-se que a imagem de Trudeau foi divulgada na noite de 18 de setembro.

In Public Life, There Is Nothing Private. #JustinTrudeau apolgises for racist 'brownface' makeup.

He wore the makeup in party at a school where he taught 18 years ago. He is wearing a turban and robes with his face, neck and hands darkened at a gala party in 2001.#CanadaVotes pic.twitter.com/OuzSocnAH5

