China tem algo que polui mais do que 21 milhões de carros

No ar que envolve o planeta, há dois tipos de problemas que limitam a nossa qualidade de vida e até a longevidade. Por um lado, o excesso de poluentes, especialmente evidentes nas grandes cidades, das partículas aos óxidos de azoto (NOx), passando pelo enxofre e por tudo o mais que os motores de combustão emitem. Por outro lado, a queima de combustíveis fósseis emite dióxido de carbono (CO 2 ) que, se bem que não seja um poluente, é o principal responsável pelo efeito estufa e o aquecimento global. Estes são os motivos que levaram os diferentes países – uns a ritmo mais vigoroso do que outros, com os europeus na liderança – a declarar guerra aos combustíveis fósseis, que começou com a adopção de uma maior percentagem de fontes renováveis para a produção de energia eléctrica, colocando de lado a queima de carvão e de derivados de petróleo, e o estabelecimento de metas muito apertadas para as emissões de CO 2 dos veículos.

Se esta estratégia parece correcta, apesar de estar a ser exigido aos fabricantes e aos condutores um esforço extra, o curioso é que há empresas que emitem mais CO 2 do que muitos milhões de veículos. Segundo a Universidade de Energia Eléctrica do Norte da China e a organização não-governamental ambiental Greenpeace, os centros de dados chineses, que armazenam fotos, vídeos e emails de todo o mundo, produzem uma quantidade de CO 2 por ano equivalente à de 21 milhões de automóveis.

De acordo com o estudo, que pode ver aqui, os centros de dados chineses – com a China a rivalizar com os EUA neste domínio – produzem anualmente 99 milhões de toneladas de CO 2 , sensivelmente o mesmo da indústria aeronáutica, ou seja, entre 3% e 5% da energia eléctrica gerada na China. Para que não existam dúvidas, os data centres não produzem, só por si, CO 2 . Porém, consomem largas quantidade de energia eléctrica que tem de ser produzida. E isto num país como a China, onde o carvão ainda é um dos combustíveis mais utilizados para gerar electricidade, atingindo 75% segundo a Greenpeace, uma vez que os chineses, apesar do forte investimento em parques solares e eólicos, não verão as energias renováveis cobrir 20% das necessidades do país antes de 2030, quando em Portugal, já hoje, ultrapassaram os 50%, com picos superiores a 60%.

As enormes emissões de CO 2 geradas pela indústria dos centros de dados chineses, como o da Apple, Tencent e Alibaba, entre muitos outros, inclusivamente os do próprio Governo, são exclusivamente devidas aos meios utilizados pelo país para produzir a sua energia eléctrica. Um pouco à semelhança do estudo revelado recentemente, que acusava os carros eléctricos de emitirem tanto CO 2 na Alemanha quanto um motor diesel moderno (só CO 2 , pois se analisarmos os poluentes, a comparação cai pela base), o que só acontece devido à elevada utilização de carvão na geração de energia, sendo este país europeu o 6º maior emissor de CO 2 .

Tendo em conta que o estudo menciona ainda que, nos próximos cinco anos, os centros de dados deverão incrementar em 66% as necessidades energéticas, devido à crescente quantidade de informação a armazenar, estima-se que o consumo de electricidade atinja 267 TWh em 2023, o que é similar a toda a electricidade consumida por países como a Austrália e quase cinco vezes mais do que a necessária a Portugal. Menos mal que, para reduzir a necessidade de energia consumida pelos centros de dados, já há empresas a refrigerar os servidores com água dos lagos e rios próximos, bem como a recorrer a electricidade produzida por parques solares e barragens construídos nas proximidades.

