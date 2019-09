Cofina lança OPA sobre a Media Capital. Oferece 2,336 por cada ação da dona da TVI

A Cofina SGPS anunciou este sábado que chegou a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital. O grupo de media português – que detém o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios, o Record ou a Sábado, entre outros – oferece 2,3336 euros por cada ação da dona da TVI.

O objeto da oferta “é constituído pela totalidade das 84.513.180 ações ordinárias, escriturais e nominativas” da Media Capital, pelo que a operação avalia a dona da TVI em 197,2 milhões de euros.

“No entanto, considerando que a Vertix [que é detida pela Prisa e é titular de ações representativas de 94,69% dos direitos de voto do Grupo Média Capital, SGPS, S.A] declarou a sua intenção de não aceitar a Oferta, as 80.027.607 ações por si detidas foram na presente data, em conformidade com o Contrato de Compra e Venda, objeto de uma instrução irrevogável de bloqueio (…)”, adianta o comunicado.

Ou seja, prossegue, “a Oferta, ainda que geral, apenas poderá ser aceite pelos titulares das restantes 4.485.573 ações, representativas de 5,31% do capital social” da Media Capital. Por outras palavras, os 2,3336 euros oferecidos por ação apenas valem para estes títulos da Media Capital, o que “corresponde a um valor total da Oferta de 10,46 milhões de euros”.

A este valor de 10,46 milhões de euros será deduzido “qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada ação, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros do exercício ou de distribuição de reservas”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina adianta que, na sequência da celebração, no dia 20 de setembro, de um contrato de compra e venda de ações com a Prisa – Promotora de Informaciones para a compra de ações da totalidade da Vertix SGPS, que detém 94,69% dos direitos de voto da Media Capital, a dona do Correio da Manhã vai lançar uma Oferta Pública geral e voluntária de aquisição (OPA) sobre a totalidade das ações da dona da TVI.

De acordo com o comunicado, o negócio encontra-se sujeito às seguintes Condições Suspensivas:

não-oposição da Autoridade da Concorrência;

autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC);

aprovação, pela Assembleia Geral da PRISA, da transação prevista no Contrato de Compra e Venda;

aprovação da transação prevista no Contrato de Compra e Venda, a prestar por credores da PRISA, em conformidade com os termos e condições de financiamentos em que a PRISA e a Vertix são partes;

Mas também “a aprovação e execução de um ou mais aumentos do capital social do Oferente por novas entradas em dinheiro, no montante necessário para, conjuntamente com a parcela de financiamento bancário a contrair pelo Oferente, financiar a aquisição da participação da PRISA na Sociedade Visada (“Aumento de Capital”), e subsequente inscrição do Aumento de Capital na Conservatória do Registo Comercial”.

