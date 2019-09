Foi suspenso por conduta anti-desportiva e por conduzir com álcool. Voltou. E a Austrália agradece

Nascido em Tonga, Tolu Latu já leva vários anos ao serviço na seleção da Austrália e fez parte inclusive das equipas Sub-20 que participaram nos Mundiais da categoria em 2012 e 2013. Em 2016, um ano depois do último Campeonato do Mundo de seniores, teve a primeira chamada ao principal conjunto do país e tudo apontava para que fosse um dos indiscutíveis de Michael Cheika para a edição de 2019, no Japão. No entanto, essa presença esteve seriamente em risco por culpa própria.

The Sapporo Dome in Japan, which hosted three 2002 FIFAWC games, can switch between turf for baseball and grass for football + slides in and out of the stadium as needed. The Dome will host Australia vs Fiji and England vs Tonga in the @rugbyworldcupjp.pic.twitter.com/3FaePaA9NY — Front Office Sports (@frntofficesport) September 17, 2019

Primeiro foi a suspensão de seis semanas por conduta anti-desportiva num jogo contra os Sunwolves, numa decisão que esteve longe de ser unânime mas que acabou por penalizar mesmo o jogador. Depois, nova ausência de um mês por ter sido apanhado a conduzir com álcool no sangue, algo que o próprio assumiu em tribunal pedindo desculpa por esse episódio. Na concentração seguinte da seleção australiana, Latu ficou de fora. “Nessa altura achei que não haveria lugar para mim na equipa e estou mesmo agradecido pela oportunidade”, assumiu antes do Mundial. A aposta, essa, já começa a ser justificada.

No início do grupo D do Campeonato do Mundo, que junta ainda País de Gales, Geórgia e Uruguai, Fiji entrou melhor. Não só nos pontos (penalidade de Ben Volavola e ensaio de Peceli Yato nos dez minutos iniciais) mas também na vontade, na entrega, na motivação. Um ensaio de Michael Cooper com conversão de Christian Lealiifano reduziu ainda a desvantagem para 8-7 mas a Austrália continuava desligada do jogo e a ver Fiji aumentar a sua conta com duas penalidades de Volavola antes do ensaio sem conversão de Reece Hodge que fez o surpreendente 14-12 em cima do intervalo.

Full-time: @wallabies make their biggest comeback in Rugby World Cup history, overcoming a 9 point deficit to beat @fijirugby 39 – 21. #AUSvFIJ #RWC2019 pic.twitter.com/O7LlOXnsFP — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 21, 2019

Tudo apontava para uma entrada diferente dos australianos, por forma a comprovarem o favoritismo teórico no encontro, mas foi Fiji a conseguir de novo surpreender com um ensaio de Waisea Nayacalevu com conversão que colocou o resultado num impensável 21-12 já dentro do segundo tempo. Mais: nunca a Austrália tinha conseguido uma recuperação assim num jogo a contar para o Mundial. Nunca, até hoje: após uma penalidade de Hodge, dois ensaios de Tolu Latu (ainda que sem conversão) viraram por completo o encontro em cinco minutos, abrindo caminho a uma vitória por números que acabam por não espelhar as dificuldades sentidas após ensaios de Samu Kerevi e Marika Koroibete com conversões de Matt Toomua (39-21).

