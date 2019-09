Ícone italiano vestiu o Panda a preceito

O Fiat Panda Trussardi é um pequeno veículo que concilia o aspecto prático do popular Panda, o mais vendido do segmento no mercado europeu, com o toque de distinção e sofisticação que a Trussardi consegue dar às criações que assina. O resultado é uma edição limitada que atrairá quem acha que os veículos mais sofisticados não têm de necessariamente ser grandes e propostos por preços menos acessíveis.

Os designers do Fiat Centro Stile e da Trussardi deram as mãos para conceber um estilo e uma gama de acessórios que tornasse o pequeno e acessível citadino num objecto de desejo. O “galgo”, o símbolo da Trussardi, é visível em vários locais, tanto por dentro como por fora, assinando o trabalho realizado, isto enquanto a pintura num Caffè Italiano Brown, cor exclusiva do modelo, tanto pode aparecer com acabamento mate, pela primeira vez da história do Panda, como metalizado.

O motor ao serviço do Panda Trussardi é o já conhecido 1.2 a gasolina com 69 cv, associado a uma caixa de cinco velocidades, com o modelo a estar equipado com ajudas à condução vocacionadas para a segurança, como o City Brake, que trava se o condutor não o fizer a velocidades inferiores a 18 km/h, para evitar acidentes.

Com mais de 7,5 milhões de unidades vendidas, ao longo de 39 anos de história, o Panda tem agora a capacidade de exibir uma das suas versões mais luxuosas. Mas nem isto afasta o modelo, que lidera as vendas no mercado europeu desde 2003, dos seus potenciais clientes, pois o preço já definido para alguns mercados é de 14.060€, devendo em breve ser anunciado o valor para o mercado português.

