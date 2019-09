Mazda vai apresentar um eléctrico, mas não é este

A Mazda é o fabricante japonês que produz os modelos mais sexy, não só no Japão, como em ambos os lados do Atlântico. Mas a aposta nos veículos eléctricos aconteceu muito depois de os seus rivais europeus e americanos, já para não falar dos chineses. Continuando a concentrar a oferta nos automóveis, SUV e desportivos com motor de combustão a gasolina e a gasóleo, porque é esta a vontade dos consumidores, a marca está agora em vias de revelar o seu primeiro modelo 100% eléctrico no próximo Salão de Tóquio.

Nos últimos meses, o construtor nipónico tem vindo a dedicar-se a uma série de ensaios nas mais variadas condições, tudo para que a tecnologia necessária para fazer andar o seu primeiro automóvel eléctrico a bateria, com o desejável dinamismo e autonomia, esteja pronta a avançar para a produção em série. Mas à falta ainda do modelo definitivo, que apenas será revelado no salão japonês, a Mazda tem montado motor, baterias e sistema de gestão energética num CX-30, um SUV com um certo ar de coupé.

Se não se conhecem ainda as linhas definitivas do primeiro veículo eléctrico da marca, já se conhecem os principais detalhes em relação às especificações técnicas. Para começar, a bateria terá uma capacidade de 35,5 kWh, sem que o construtor revele se o valor é referente à capacidade útil ou total. Caso seja a primeira, é provável que a segunda ronde os 40 kWh, um valor similar ao do Nissan Leaf, veículos de dimensões similares.

A potência é assegurada por um motor eléctrico com 143 cv (105 kW) montado à frente, que garante igualmente 264 Nm de binário. Novidades sobre a autonomia não há, mas deverá ser abaixo dos 300 km em WLTP. A menos que o construtor nos surpreenda com algum milagre tecnológico, como aliás é seu hábito.

Quanto às formas finais do EV, a Mazda limita-se a avançar que não será um CX-30, mas sim um novo modelo a posicionar entre o CX-3 e o CX-5, que é exactamente onde está o CX-30. O mais curioso é que o Mazda eléctrico apenas será 100% eléctrico em mercados como o europeu, japonês e chinês. Nos restantes, a começar pelo americano, vai recorrer a um range extender, solução que associa a mecânica e bateria do 100% eléctrico a um motor a gasolina que serve exclusivamente para recarregar a bateria. E o mais curioso é que este motor de combustão será uma unidade rotativa, tecnologia que marcará o regresso ao activo na gama da Mazda, ausente desde o RX8.

