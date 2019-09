Marcha pelo Clima. Mais de 120 pessoas detidas em Paris

Mais de 120 pessoas foram detidas durante a tarde deste sábado em Paris, França, depois de um grupo de cerca de mil radicais de extrema-esquerda que participava num protesto de coletes amarelos se ter juntado à Marcha pelo Clima e provocado desacatos com a polícia. Caixotes foram incendiado e lojas saqueadas.

No centro da tensão, no Boulevard Saint-Michel, no bairro estudantil, os manifestantes radicais, alguns de cara tapada, atacaram uma agência bancária e envolveram-se em confrontos com a polícia, que disparou gás lacrimogéneo.

Après quelques lacrymogènes à Place d’Italie, histoire de pas perdre le rythme, la situation est éclatée. Les militants #climat sont arrivés depuis longtemps à Bercy et s’apprêtent à une action de désobéissance civile. Et gilets jaunes arrivent à la Seine, des poubelles brûlent pic.twitter.com/OyMEZwKQKF — Rémi Barroux (@remibx) September 21, 2019

Na capital francesa, decorrem várias manifestações, uma de “coletes amarelos” que se opõem à política social e fiscal do Governo francês, e um outro desfile de protesto contra um projeto sobre aposentações. Até ao início da tarde, tinham sido detidas 123 pessoas, segundo dados da polícia.

Os milhares de participantes na Marcha pelo Clima respondiam a um apelo de várias Organizações Não-Governamentais, um dia após uma vaga de manifestações em todo o mundo para reclamar medidas urgentes contra a crise climática.

Devido ao receio de violência, foi destacado um vasto dispositivo policial (cerca de 7.500 agentes, de acordo com a France-Presse) para vários locais da capital francesa, com veículos blindados.

