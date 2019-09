Estava acorrentada a uma árvore, na zona exterior de uma propriedade sem dono, algures na Madeira, e foi resgatada este sábado pelos voluntários de uma associação animal e pela PSP local.

Chama-se Kitty, é uma São Bernardo, e desde que foi comprada, há 8 anos, que viveria privada de liberdade, explica a publicação de Instagram que conta toda a sua história: “Oito anos presa. Oito anos sem saber o que é a liberdade. Foi comprada há oito anos.”

“Está muito doente. Tentou ladrar, mas não consegue porque começa a tossir”, pode ler-se no texto publicado na página da Ajuda a Alimentar Cães (AAAC), com sede no Funchal, que acompanha vídeo e fotos do animal.

Transportada para o hospital veterinário da capital madeirense, a cadela, “que está muito magra e com poucas forças”, terá agora de fazer análises e de ser submetida a tratamentos, que a associação não consegue custear sozinha.

Os posts, acompanhados dos pedidos de doações em dinheiro, estão a ser partilhados nas redes sociais.

