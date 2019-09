Jennifer Lopez veste nova versão do icónico vestido verde

Quase vinte anos depois da primeira versão que tanto furor fez na Internet, Jennifer Lopez, de 50 anos, voltou a dar nas vistas com um novo modelo do ‘vestido verde’ que usou nos Grammys, em 2000. A cantora e atriz foi a estrela do desfile que, na sexta-feira, deu a conhecer a coleção da Versace, com tons esverdeados e estampados de folhas, para a primavera do próximo ano.

No final do evento, uma imagem do motor de pesquisa da Google apareceu no grande ecrã da passarelle. E ouviu-se uma voz: “OK Google, show me the Versace jungle dress” (“OK Google, mostra-me o vestido da selva da Versace”, em português). No televisor, apareceram imagens do icónico vestido que Jennifer Lopez usou nos Grammys, em 2000.

A voz regressou: “OK Google, show me te real Versace jungle dress” (“OK Google, mostra-me o verdadeiro vestido da selva da Versace”), ouviu-se. E foi então que, para surpresa de todos, Jennifer Lopez apareceu na passarelle da Semana da Moda de Milão com uma versão reinventada do célebre vestido verde — que até tem direito à sua própria página na Wikipédia.

Jennifer Lopez just closed the Versace Spring 2020 show in Milan in a reimagined version of her iconic 2000 Grammy dress. pic.twitter.com/aoX2XFlHdz — Yashar Ali ???? (@yashar) September 20, 2019

O novo vestido tem um padrão de ramagens é semelhante, o decote é igualmente acentuado, mas é mais aberto nas costas e na cintura e não tem mangas. A publicação da protagonista do desfile sobre o momento já tem mais de 11 milhões de visualizações:

Em comunicado, a criadora, Donatella Versace, sublinhou que o vestido marcou uma nova era: “Foi incrível! O mundo inteiro teve a mesma reação e ficou de boca aberta. Hoje vivemos num mundo tecnológico mas, naquele tempo, um só evento provocou a criação de uma ferramenta que agora faz parte das nossas vidas”.

Donatella Versace referia-se ao Google Imagens — em 2000, o furor à volta do vestido foi tão grande, que foi o responsável pela criação da ferramenta de pesquisa de imagens da gigante norte-americana.

Continuar a ler