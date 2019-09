Quem são os 47 deputados eleitos na Madeira

Com a contagem dos votos terminada, o PSD de Miguel Albuquerque venceu as eleições regionais da Madeira com 39,4% dos votos, perdendo, no entanto, a maioria absoluta pela primeira vez e elegendo 21 deputados. Já o PS, com Paulo Cafôfo, conseguiu eleger 19 deputados, um número histórico para o partido na Madeira. O CDS-PP e o Juntos Pelo Povo (JPP) elegeram três deputados e a CDU conseguiu eleger um deputado para a Assembleia Legislativa Regional. O Bloco de Esquerda, pelo contrário, não conseguiu eleger qualquer deputado.

Apesar de ficarem marcadas pelo número recorde de partidos concorrentes (17), a grande subida do PS e os números do PSD levaram a uma bipolarização que fez com que o número de partidos representados na Assembleia Legislativa Regional acabasse por ser menor em relação aos anos anteriores. Veja abaixo a lista com os 47 deputados eleitos.

PSD (21 deputados)

Miguel Albuquerque Pedro Miguel Calado José Lino Gomes Maria da Conceição Pereira José Prada Jaime Ramos Rubina Leal Vargas Bruno Melim Brício Martins de Araújo Carlos Ribeiro Rui Abreu Manuel de Sousa Teles Nuno de Gouveia Maciel Claudia Gomes Bernardo Oliveira e Castro Caldeira José Gualberto Fernandes Clara Coelho Guido Gonçalves Claudia Perestrelo Sónia Barros Silva Edegar Correia

PS (19 deputados)

Paulo Cafôfo João Câmara Luísa Antunes Paolinelli Marina Viríssimo Élvio Henriques de Jesus Maria Elisa Rosa de Albergaria Seixas Victor Spínola de Freitas Jacinto de Freitas Olga Fernandes Rúben Eira Avelino Perestrelo da Conceição Sílvia da Silva Rui Alberto Caetano José Miguel Iglésias Mafalda Figueira Sérgio Gonçalves Luís Brito Sofia Sousa Beto Mendes

CDS-PP (3 deputados)

Rui Barreto José Manuel Rodrigues Ana Cristina dos Santos

JPP (3 deputados)

Élvio Sousa Paulo Alves Rafael Nunes

PCP-PEV (1 deputado)

Edgar Silva

