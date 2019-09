SUV invade centro comercial e parte tudo

Todos os centros comerciais prevêem parques de estacionamento tanto exteriores como interiores, na maioria dos casos gratuitos. Mas este condutor, descrito pelas testemunhas como um homem com cerca de 20 anos, decidiu entrar pela porta do centro comercial e percorrer os corredores, conduzindo o seu SUV, um Chevrolet Trailblazer, um veículo com sete lugares e cerca de cinco metros de comprimento.

#BREAKING: Just arrived at Woodfield Mall in Schaumburg after a person drove a black SUV through the shopping center.

Police have every entrance on north side of mall blocked off.

Several people talking with officers, others appear to be getting medical attention.@cbschicago pic.twitter.com/QtWWyXByRm

— Eric Cox (@EricCoxTV) September 20, 2019