O Vitória de Setúbal e o Portimonense empataram este domingo 0-0, no jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal,.

O Vitória de Setúbal somou o quarto jogo sem perder em casa e sem sofrer golos, depois de dois empates (ambos 0-0) e de vencer o Sporting de Braga, e permanece no 11.º lugar, com sete pontos.

Após três derrotas seguidas, o Portimonense voltou a pontuar e ocupa o 13.º posto, com os mesmos cinco pontos do Belenenses SAD.

