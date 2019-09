A festa “Revenge of the 90’s” vai voltar a percorrer o país. Digressão começa a 31 de outubro no Porto

A festa “Revenge of the 90’s”, que celebra as memórias da cultura popular dos anos 1990, vai voltar a percorrer Portugal em digressão este outono e inverno, depois de uma primeiro tour em 2018. A primeira festa acontecerá a 31 de outubro, no Porto, em local a anunciar. Seguir-se-ão, depois, eventos do “Revenge of the 90’s” em Viseu, Coimbra, Leiria, Beja, Aveiro, Madeira e Lisboa — a capital acolherá, como habitualmente, a festa de passagem de ano, o chamado “Revengeillon Noventeiro” —, até ao final de 2019.

Esta segunda digressão do evento vai prosseguir no próximo ano com festas “por mais dez cidades a anunciar brevemente”. A informação foi avançada pela organização do “Revenge of the 90’s”, num vídeo transmitido em direto e num comunicado que detalha alguns dos ingredientes das próximas festas: contarão com a presença de “dez artistas internacionais” — cujos nome e distribuição por data e cidade serão revelados “brevemente” —, com alguns repetentes do “Revenge of the 90’s” e com novidades nacionais.

Uma das novidades passa pela transformação da banda residente da festa de celebração dos anos 1990. Os SantaManel (um trocadilho com o nome do projeto português de eurodance Santamaria), que “já foram Power Rangers, Tartarugas Ninjas ou super guerreiros do Dragon Ball”, surgirão nesta nova digressão com novas vestes, como “personagens do filme de animação Toy Story“: mais especificamente como “Buzz Lightyear, Woody e companhia”, para “mais um momento de puro revivalismo”.

Outra das novidades da próxima digressão nacional da festa “Revenge of the 90’s” é a participação do cantor português Olavo Bilac (ex-Santos e Pecadores), que vai interpretar êxitos dos anos 1990 como “Não Voltarei a Ser Fiel” e “Fala-me de Amor”. Outra participação nova será a de Viviane, cantora da banda portuguesa Entre Aspas, que recordará canções como “Uma Flor, Uma Pequena Flor”.

Os Onda Choc e os Ministars, apresentados pela organização como “as duas principais bandas infantis dos anos 90, em Portugal”, também vão atuar em festas que acontecerão ainda este ano. Outras presenças que passarão pela digressão nacional serão as de Ágata, Batatinha e Companhia, Iran Costa, Melão (Excesso), Non Stop, Nuno Barroso e Toy“, revela a organização.

Os bilhetes para as festas “Revenge of the 90’s” que acontecerão ainda este ano serão colocados à venda a partir do dia 30 de setembro, no site oficial do evento e através de relações públicas do mesmo.

Continuar a ler