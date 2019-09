Brasileiros e espanhóis vencem Padel em Cascais

Portugal voltou a acolher uma prova da categoria mais importante do World Padel Tour (WPT), que desta vez teve Cascais como palco. Realizada nos jardins do Casino Estoril, a competição trouxe até ao nosso país os líderes mundiais da modalidade, tanto masculinos como femininos, cujo elevado nível apimentou a competição. O torneio contou com o apoio da Cupra, a marca desportiva da Seat, fã da modalidade e patrocinadora das provas ao mais alto nível nos dois países da península Ibérica.

Num court central, o de maiores dimensões alguma vez montado em Portugal para esta modalidade, com 2.000 lugares sentados, alguns dos quais distribuídos por 30 camarotes, o Cascais Padel Masters 2019 tinha ainda à disposição dos jogadores dois outros campos adicionais, onde se disputaram mais de metade dos jogos do torneio, sendo que a presença do público nestes courts era gratuita.

Uma série de ecrãs gigantes espalhados pelo recinto permitia ainda que o público que decidia aproveitar para comer qualquer coisa ou comprar equipamentos para a prática da modalidade, ou recordações nas lojas que davam cor ao recinto, junto ao Casino, pudesse continuar a acompanhar a disputa em campo, sem perder pitada.

No final, entre os homens, a vitória sorriria ao par hispano-brasileiro formado por Ale Galán e Pablo Lima, que assim bateram os argentinos Juan Tello e Federico Chingotto. Entre as mulheres, a dupla número 1 do ranking mundial defrontou a número 2 na final, tendo a vitória favorecido esta última, composta por Marta Marrero e Marta Ortega.

