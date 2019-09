Descargas de esgoto a céu aberto em Monsanto durante o Festival Iminente

As imagens mostram o que parece ser um rio de dejetos e lixo, resultado de descargas de esgoto a céu aberto que ocorreram durante o Festival Iminente, no Parque Florestal de Monsanto em Lisboa. A denúncia surgiu nas redes sociais, com a divulgação de um vídeo que mostra em detalhe a poluição causada. A situação já foi confirmada ao Observador pela Polícia Florestal de Monsanto que informou também que, desde sábado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tomou conta da ocorrência.

A Proteção Civil, que também confirma o incidente, remete para a Câmara Municipal de Lisboa mais detalhes sobre o sucedido. O Observador aguarda respostas às perguntas enviadas à autarquia. Da parte do Festival Iminente, a situação não foi desmentida, tendo sido remetidos mais esclarecimentos para um comunicado de imprensa que deverá ser divulgado durante as próximas horas.

Durante três dias, até domingo 22 de setembro, decorreu junto ao antigo restaurante Panorâmico, em Lisboa, o Festival Iminente, por onde passaram artistas como Mayra Andrade, Common ou DJ Marfox ou Papillon. Foi durante o festival que um utilizador do Facebook, Frederico Nunes, se deparou com a poluição causada enquanto andava de bicicleta pelo parque. Filmou tudo e partilhou o vídeo nas redes sociais.

Entre os vários comentários que Frederico Nunes faz sobre a situação, o ciclista diz que o cheiro sentido é indescritível e que os dejetos parecem ser de casa de banho. Segundo a sua publicação no Facebook, tentou falar com a organização do evento, mas, apesar de ter explicado o sucedido, não o deixaram entrar no recinto.

O Observador tentou entrar em contacto com Frederico Nunes, mas não foi possível até à publicação deste artigo.

(em atualização)

