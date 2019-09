Um carro despistou-se na madrugada desta segunda-feira, na reta do Dafundo, em Oeiras, e fez dois mortos, noticia o Correio da Manhã. As vítimas, que estavam dentro do carro, morreram no local.

Os destroços da viatura ficaram espalhados nos dois sentidos da Marginal de Cascais, obrigando ao seu corte até as 5h20.

No local estiveram presentes viaturas do INEM e os Bombeiros Voluntários do Dafundo.

