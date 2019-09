Homem morre afogado ao pedir a sua namorada em casamento debaixo de água

Um homem norte-americano morreu afogado na Tanzania na passada sexta-feira após fazer pedido de casamento original debaixo de água. A namorada, Kenesha Antoine, deu a notícia numa publicação no seu perfil do Facebook.

O casal norte-americano encontrava-se de férias no país asiático e estava instalado num bungalow que tinha um quarto debaixo de água. Num vídeo publicado pela namorada nas redes sociais, vê-se Steven Weber Jr., num ato de amor original, a nadar até à janela do quarto segurando uma folha de papel protegida em plástico e uma caixinha com o anel de noivado.

Steven, que não levava tanque de oxigénio, mostra a folha de papel à namorada onde se lê: “Não consigo suster a respiração tempo suficiente para dizer-te tudo o que amo em ti.” A seguir, abre caixinha onde se pode ver o anel de noivado, ato que surpreende e emociona Kenesha Antoine.

O vídeo termina com Steven a nadar para chegar à superfície, o que não chegou a acontecer. “Nunca emergiste dessas profundezas e, por isso, não ouviste a minha resposta. Sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, casarei-me contigo”, escreveu a namorada na publicação de Facebook.

