Incêndio num prédio em Almada faz 14 feridos, entre eles dois bombeiros

Um incêndio que se iniciou às 2h30 da madrugada desta segunda-feira fez 14 feridos ligeiros, entre eles dois bombeiros, depois de o fumo e as chamas vindas do 2ºB na Avenida do Alfeite, no Feijó, em Almada, tomarem conta do prédio e obrigarem à evacuação do edifício, por precaução, avançou o Notícias Ao Minuto.

De acordo com declarações do Comando Distrital de Operações de Socorro Setúbal ao Notícias, oito civis e dois bombeiros foram transferidos para o hospital, sendo que um deles apresentou queimaduras de primeiro grau, enquanto as outras vítimas sofreram de inalação de fumo.

Os outro quatro feridos foram assistidos no local pela equipa de bombeiros e pelo INEM.

