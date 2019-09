INE revê défice de 2018 para 0,4%

O Instituto Nacional de Estatística reviu em baixa o valor do défice de 2018, que melhora uma décima. Em março, o INE tinha anunciado que o défice do ano passado ficou em 0,5% do PIB — abaixo dos 0,6% previstos pelo Governo —, mas agora passa para 0,4%.

Em 2017, o défice foi de 3%, prejudicado pelo processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.

Défice de 0,8% no primeiro semestre

O INE revelou também o défice orçamental no primeiro semestre, que desce para 0,8%. Uma melhoria face ao mesmo período do ano anterior, em que tinha atingido 2,2%.

Em setembro, a UTAO, que dá apoio orçamental aos deputados, estimou precisamente um défice de 0,8% no s primeiros seis meses, devido à recapitalização do Novo Banco. Sem esse impacto, a estimativa apontaria para um excedente de 0,3% do PIB.

O Governo prevê para todo o ano um défice de 0,2% do PIB, valor inscrito no Orçamento do Estado para 2019 e confirmado no Programa de Estabilidade 2019-2023.

Em atualização

Continuar a ler