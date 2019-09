Nick Cave vai lançar um álbum novo (e “duplo”) na próxima semana

O músico e cantor australiano Nick Cave vai lançar um álbum novo na próxima semana. O disco será duplo e chamar-se-á Ghosteen. A informação foi revelada pelo próprio no seu site The Red Hand Files, no qual vai respondendo a perguntas de fãs e ouvintes. A uma questão sobre quando planeava lançar o próximo álbum, Nick Cave respondeu: “Podes esperar um álbum novo na próxima semana. É um álbum duplo. A parte um contém oito canções e a parte dois tem duas canções longas, ligadas por uma peça de spoken word”.

[A capa do disco, revelada no site “The Red Hand Files”, de Nick Cave:]

As canções no primeiro álbum são as crianças. As canções no segundo álbum são os seus pais. Ghosteen é um espírito migratório”, referiu ainda Nick Cave.

Com uma carreira longa, Nick Cave tem já editados 16 álbuns a solo, o útimo dos quais Skeleton Tree, editado há três anos. Incluindo temas como “I Need You” e “Distant Sky”, esse disco anterior foi profundamente marcado e influenciado pela morte trágica de Arthur Cave, filho do músico que morreu com apenas 15 anos.

O alinhamento do disco que sairá na próxima semana pode ser consultado abaixo:

Lado A

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

Lado B

Ghosteen

Fireflies

Hollywood

