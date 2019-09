O fim da Thomas Cook, a agência de viagens mais antiga do mundo

A agência de viagens mais antiga do mundo, a centenária Thomas Cook, fechou oficialmente a porta na madrugada desta segunda-feira, deixando milhares de cidadãos britânicos encurralados nos seus destinos de férias. Dez mil postos de trabalho estão também em risco com o colapso deste gigante britânico do turismo, com 178 anos de atividade.

A informação foi confirmada pela Autoridade de Aviação Civil britânica às 2h da manhã de segunda-feira: “O Grupo Thomas Cook, incluindo a operadora de viagens e a companhia aérea britânicas, deixam oficialmente de operar com efeitos imediatos. Todas as reservas da Thomas Cook, incluindo voos e pacotes de viagens, estão agora cancelados.”

Thomas Cook Group, including the UK tour operator and airline, has ceased trading with immediate effect. All #ThomasCook bookings, including flights and holidays, have now been cancelled. Visit: https://t.co/g4G2b6RlHc pic.twitter.com/BxJMv5Yaw1 — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) September 23, 2019

A empresa reagiu mais tarde em comunicado, lamentando o desfecho para a empresa — que estava a tentar concluir um acordo de financiamento que colapsou —, bem como os incómodos provocados aos seus clientes. “Não temos outra escolha a não ser a de tomar medidas para iniciar o processo de insolvência, com efeitos imediatos”, afirmou a Thomas Cook.

Com a insolvência da agência de viagens, cerca de nove mil empregos estão agora em risco, de acordo com o The Guardian. Para além disso, há neste momento 150 mil clientes que estão fora do país em viagem e que irão agora ser repatriados por ação do Governo britânico, numa operação já intitulada Operação Matterhorn. Será a maior operação de repatriamento em tempos de paz da História do Reino Unido e, de acordo com informações da Autoridade da Aviação Civil dadas à CNN, terá um custo de cerca de 700 milhões de euros.

Os clientes que necessitem de regressar ao país, explica a BBC, poderão consultar um site criado para o efeito onde serão colocados os voos disponíveis para trazer de volta os cidadãos britânicos.

A Thomas Cook entrou em insolvência devido ao colapso das negociações entre os seus acionistas e vários bancos. A empresa chinesa Fosun, maior acionista da Thomas Cook, conseguiu um pacote de resgate no valor de mais de um milhar de milhão de euros, mas os bancos exigiram outros 200 milhões para esta semana que a agência não conseguiu arranjar. A Reuters explica que esse financiamento era fulcral para a empresa, já que, com a aproximação dos meses de inverno, esperam-se menos receitas nos próximos meses, combinados com os pagamentos devidos às cadeias de hóteis pelos serviços deste verão.

Fundada em 1841 por Thomas Cook, um fabricante de mobiliário e ex-pastor baptista, a empresa começou por fazer excursões locais, crescendo gradualmente ao longo dos anos até se tornar num gigante mundial do turismo. Cook criou a agência como forma de entretenimento educacional para as massas, que, em plena era vitoriana, achava estarem ameaçadas pelos perigos do álcool, segundo conta a BBC. Nos últimos anos, a Thomas Cook ressentiu-se da concorrência digital e de outros fenómenos como o Brexit, e acabou por não conseguir resistir. Fecha agora portas, 178 anos depois.

