Pela sexta vez, Lionel Messi é o melhor jogador do mundo. Argentino bateu Ronaldo e Van Dijk e venceu o The Best da FIFA

Lionel Messi conquistou o prémio The Best da FIFA e foi considerado o melhor jogador do mundo pela sexta vez, mais uma do que Cristiano Ronaldo, algo que é um feito inédito. O jogador argentino bateu o português e ainda Virgil Van Dijk, central holandês do Liverpool, e juntou mais uma distinção às que conquistou em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. No futebol feminino, a norte-americana Megan Rapinoe foi considerada a melhor jogadora do mundo, superando assim a inglesa Lucy Bronze e a compatriota Alex Morgan.

Em 2018/19, Lionel Messi foi campeão espanhol, venceu a Supertaça de Espanha, foi o melhor marcador da liga espanhola e ficou no terceiro lugar da Copa América com a seleção argentina. Já Cristiano Ronaldo ganhou a liga italiana e a Supertaça de Itália com a Juventus, para além de ter conquistado a primeira edição da Liga das Nações com a Seleção Nacional. Por fim, Van Dijk conquistou a Liga dos Campeões com o Liverpool, ficou em segundo na Premier League — a um ponto do campeão Manchester City –, foi considerado o melhor jogador do ano em Inglaterra e ainda chegou à final da Liga das Nações com a seleção holandesa (onde perdeu com Portugal).

Na cerimónia que decorre no Teatro Scala, em Milão, o húngaro Dániel Zsóri conquistou o Puskás para melhor golo do ano, graças a um pontapé de bicicleta ao serviço do Fehérvár, Jürgen Klopp bateu Pep Guardiola e Mauricio Pochettino e venceu a distinção de melhor treinador e Jill Ellis, selecionadora dos Estados Unidos até ao início do mês, é a melhor treinadora de futebol feminino. Silvia Grecco, uma brasileira que narra os jogos do Palmeiras ao filho, que é invisual, recebeu o prémio de adepto do ano. Sari van Veenendaal, jogadora do Atl. Madrid e da seleção holandesa, foi considerada a melhor guarda-redes, e Alisson, brasileiro do Liverpool, foi distinguido como o melhor guarda-redes. Marcelo Bielsa e o Leeds ganharam o prémio fair play, por terem deixado o Aston Villa marcar depois de se terem colocado em vantagem enquanto um jogador adversário estava lesionado. Alisson, De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappé, Messi, Hazard e Cristiano Ronaldo formam o onze do ano para a FIFA.

(em atualização)

