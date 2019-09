Quatro pessoas foram atropeladas na avenida 24 de Julho, em Lisboa. Condutor fugiu

Quatro pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira na avenida 24 de Julho, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, “e a viatura de ligeiros pôs-se em fuga”, confirmou ao Observador fonte oficial da PSP de Lisboa.

As vítimas foram transportadas para o hospital São José, confirmou a mesma fonte. A PSP encontra-se a pedir imagens de segurança dos prédios para tentar identificar o condutor e a viatura de alta cilindrada, apurou o Observador no local.

Segundo a TVI24 o carro, de cor preta, tinha matrícula espanhola e uma das vítimas estará em estado grave.

O alarme para o acidente foi dado às 7h10, tendo o atropelamento ocorrido perto do número 58 da avenida, no sentido Cais do Sodré — Alcântara. O trânsito já não está condicionado.

Continuar a ler