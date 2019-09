Slow J vai atuar no festival Super Bock em Stock, em Lisboa

O cantor, rapper e produtor musical português Slow J (João Batista Coelho) vai atuar na próxima edição do festival Super Bock em Stock, antigo Vodafone Mexefest, que decorre entre 22 e 23 de novembro em várias salas e espaços da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Com novo álbum na bagagem, Slow J junta-se ao cartaz do Festival mais bonito da cidade. “You Are Forgiven” será apresentado ao vivo pela primeira vez em Lisboa, no Super Bock em Stock Posted by Super Bock em Stock on Monday, September 23, 2019

A confirmação foi dada esta manhã nas contas oficiais do festival nas redes sociais. Slow J, que lançou na madrugada da passada sexta-feira para o passado sábado um álbum novo intitulado You Are Forgiven, junta-se assim no cartaz aos já confirmados Michael Kiwanuka, Curtis Harding, Kevin Morby, Balthazar, Viagra Boys, Sinkane, Helado Negro e Marissa Nadler, entre outros. Pode consultar todo o cartaz (em atualização) aqui.

O festival decorre em várias salas do eixo da Avenida da Liberdade, na baixa de Lisboa. Na última edição, a espaços mais tradicionais de concertos como as salas do Teatro Tivoli BBVA, Cineteatro Capitólio, Coliseu dos Recreios e Cinema São Jorge juntaram-se outros que se transformaram para receber concertos, como o restaurante Casa do Alentejo, a Estação Ferroviária do Rossio, a Garagem Epal e o Palácio da Independência.

