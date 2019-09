Colisão entre ambulância e pesado provoca três feridos graves em Celorico da Beira

Uma colisão entre uma ambulância e um veículo pesado, ocorrida esta terça-feira na Estrada Nacional (EN) 17, no concelho de Celorico da Beira, provocou três feridos graves e um ligeiro, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda à agência Lusa. O acidente ocorreu pelas 12h45 na EN 17, próximo da localidade de Cortiço da Serra, entre Vinhas e Salgueirais, no concelho de Celorico da Beira.

A fonte adiantou que a ambulância envolvida no acidente pertence aos Bombeiros Voluntários de São Romão, no concelho de Seia, distrito da Guarda.

Pelas 14h, a EN 17, que faz a ligação de Seia/Gouveia com Celorico da Beira, estava cortada ao trânsito nos dois sentidos, segundo o CDOS da Guarda.

Ao local do acidente acorreram 11 veículos e 26 elementos dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira e de Seia, da GNR, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu e da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia, indicou a fonte.

