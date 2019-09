Detido condutor de Porsche que atropelou quatro pessoas em Lisboa

Foi detido o condutor do Porsche que na segunda-feira atropelou quatro pessoas na Avenida 24 de Julho em Lisboa, adiantou a Polícia Judiciária.

O homem, com 42 anos de idade, é suspeito da prática de seis crimes de homicídio na forma tentada, acrescenta a PJ em comunicado de imprensa — o que indica que os investigadores acreditam que não se tratou de um acidente, mas de um atropelamento propositado e com intenção de matar.

“Os factos foram cometidos no final da madrugada de ontem, na Avenida 24 de julho, em Lisboa, quando o presumível autor, conduzindo velozmente, em contramão, uma viatura que possuía, investiu contra um grupo de seis pessoas que se encontrava à porta de um estabelecimento de diversão noturna”, diz a nota de imprensa.

Em consequência do ato, “foram atingidas quatro dessas pessoas, três das quais sofreram ferimentos ligeiros e a quarta, lesões muito graves que levaram ao seu internamento hospitalar e a intervenção cirúrgica urgente, correndo, ainda, perigo de vida”.

Depois de atropelar as pessoas, continuou a conduzir, fugindo do local e acabando por se despistar na rua Garcia da Orta, na zona da Lapa, tendo abandonado o carro na via pública e seguido para paradeiro incerto, refere a PJ.

A Polícia Judiciária adianta ainda que antes de investir contra as pessoas o homem entrara “em conflito com os seguranças e vários clientes do referido estabelecimento”. De acordo com o Correio da Manhã, o homem fora impedido de entrar na discoteca Kremlin e terá sido movido por vingança ao acometer o carro contra as pessoas.

Segundo a nota de imprensa, “o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas”.

Em atualização

Continuar a ler