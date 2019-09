É este o primeiro trailer do filme de “Breaking Bad”: Jesse Pinkman, demónios e fugas à polícia

Jesse Pinkman (Aaron Paul) luta contra traumas e demónios pessoais enquanto é procurado pela polícia no primeiro trailer de “El Camino: Um Filme Breaking Bad”. Vince Gilligan, criador da série original e também desta longa metragem, fez todo o trabalho em segredo, gerando suspeitas de que não seria revelada nenhuma imagem do novo filme até à estreia, que acontece no próximo mês de outubro, no dia 11.

O filme começa logo depois de Pinkman ser libertado por Walter White — personagem interpretada por Bryan Cranston cuja participação no filme ainda não está confirmada — da clausura e episódios de tortura de anos, e a chegar na casa do parceiro Skinny Pete, interpretado por Charles Baker. Badger (Matt L. Jones), rosto também conhecido da série, é outra das personagens revisitadas.

Aaron Paul, que recentemente fez parte do elenco de “Westworld” (HBO) e de “The Path” (Hulu), já foi nomeado cinco vezes para o Emmy de melhor ator secundário pelo seu trabalho em “Breaking Bad”, que venceu três vezes.

