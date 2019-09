Enormes incêndios florestais pintam Indonésia de vermelho

Parece um cenário apocalíptico ou uma cena de um filme futurista, mas na realidade é o ambiente que se tem vivido na ilha de Sumatra, na Indonésia, ao longo desta semana. Como conta o jornal The Guardian, esta atmosfera de nevoeiro e céu vermelho rubi verifica-se desde há seis dias e é o resultado dos incêndios que têm devorado centenas de hectares de floresta tropical virgem.

Divulgado através de um vídeo publicado no Twitter (que entretanto já soma bem mais que sete milhões de visualizações), este cenário de poluição e ausência de luz foi captado “dez minutos antes da uma da tarde”, como diz a pessoa que está a filmar, a professora primária Ayu Putri Wijianti

Ao mesmo jornal britânico, Ayu explicou que decidiu captar estas imagens porque estava estupefacta com aquilo que diz “parecer outro mundo” — “o céu ficou vermelho, estava escuro e o vento soprava com violência”, afirmou.

Entretanto, a agência de climatologia, meteorologia e geofísica da Indonésia (BMKG) explicou que este fenómeno que fez com que a ilha parecesse o planeta Marte chama-se “Mie Scattering” e deriva do reflexo da luz solar nas partículas que estão espalhadas pelo céu.

Os fogos florestais na Indonésia são um fenómeno devastador anual, gerado intencionalmente por mão humana como forma de limpar terreno para dar lugar a novas plantações, principalmente aquelas que permitem a criação de óleo de palma. Neste ano em específico registou-se uma seca severa e isso piorou ainda mais a situação.

Tudo isto fez com que os níveis de poluição no ar ultrapassassem a escala e este “céu vermelho” chegou mesmo a forçar o cancelamento de vários voos, o encerramento de inúmeras escolas (tanto na Indonésia como na Malásia) e algumas tensões diplomáticas — já para não falar dos milhares de pessoas que tiveram de receber cuidados médicos. Na passada segunda-feira, a agência indonésia de resposta a desastres registava quase um milhão de pessoas que foram diagnosticadas com infeções respiratórias agudas.

