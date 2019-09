EUA. Nona morte associada a cigarros eletrónicos

Um homem de 50 anos, do Kansas, morreu por problemas respiratórios graves associados a cigarros eletrónicos. É a segunda morte por este motivo no estado e a nona morte nos EUA, de acordo com a imprensa norte-americana. As restantes vítimas eram provenientes da Califórnia, do Illinois, do Indiana, do Minnesota, do Missouri e do Oregon.

O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças americano reportou já 530 casos de problemas em todo o país, segundo a NBC News. E os responsáveis do departamento de Saúde estão a investigar mais algumas centenas.

A maior parte dos doentes tem entre os 18 e os 34 anos, sobretudo homens, tendo tosse, febre, respiração ofegante, dores no peito, vómitos, diarreia e fadiga.

