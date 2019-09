Filho de Rosa Grilo diz que ouviu “barulhos” e “portas a bater” em casa

O filho de Rosa Grilo revelou em tribunal que ouviu “barulhos” e “portas a bater” quando ficou sozinho em casa, no momento em que a mãe terá ido à GNR fazer participação do desaparecimento do marido, Luís Grilo. Na versão da arguida, os angolanos que terão assassinado o triatleta estavam, nesse momento, na casa. Até então, inquirido pela Polícia Judiciária, Renato Grilo sempre disse que, nessa tarde, andou pela casa toda e nunca viu ninguém nem ouviu qualquer barulho.

Foi o advogado da criança, Jorge Rebelo, quem deu alguns detalhes aos jornalistas sobre o depoimento prestado, à saída do tribunal, uma vez que Renato Grilo foi inquirido à porta fechada, durante mais de três horas. Rosa Grilo e António Joaquim também não estavam na sala de audiências. A criança foi confrontada com a planta da casa e indicou ao tribunal em que divisões esteve enquanto a mãe estava fora. Renato Grilo não conseguiu dar total certeza sobre os barulhos que ouviu e disse ainda que, quando Rosa Grilo regressou, não a questionou sobre o sucedido, revelou ainda Jorge Rebelo.

Para esta terça-feira, a terceira sessão do julgamento, estava previsto serem ouvidas as primeiras 20 testemunhas. Mas apenas o filho da arguida foi ouvido. A sessão da tarde começa às 14h00, com os depoimentos das testemunhas seguintes — já à porta aberta.

Depois de terem sido precisas duas sessões para ouvir os dois arguidos, só esta terça-feira o tribunal chamou as primeiras do total de 93 testemunhas arroladas no processo. Na sessão da semana passada, Rosa Grilo acabou de ser ouvida — a primeira sessão do julgamento não chegou para completar o interrogatório da arguida — e António Joaquim também prestou declarações — tendo ficado concluído o interrogatório —, nas quais negou qualquer envolvimento na morte do triatleta.

Não tenho absolutamente nada a ver com o que, infelizmente, aconteceu com o senhor Luís Grilo. Não tive nem tenho conhecimento do que aconteceu com o senhor Luís Grilo. Absolutamente nada. Não tenho conhecimento da retirada da minha arma de casa”, afirmou.

A arguida foi também confrontada com as armas apreendidas na casa do amante e, em especial, com aquela que a investigação acredita ser a arma do crime. Porém, ao ver a arma de perto, Rosa Grilo garantiu que não foi aquela que foi buscar a casa do amante. “A outra era mais cinza”, descreveu.

Arguidos enfrentam pena que pode ir até 25 anos de prisão

Rosa Grilo e o amante António Joaquim estão acusados pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado agravado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. O MP entendeu que o homicídio terá sido praticado entre o fim do dia 15 de julho de 2018 e o início do dia seguinte, no interior da habitação do casal.

Por forma a ocultar o sucedido, ambos os arguidos transportaram o cadáver da vítima, para um caminho de terra batida, distante da residência, onde o abandonaram”, lê-se na acusação a que o Observador teve acesso.

Os dois arguidos foram detidos há mais de um ano, no dia 26 de setembro do ano passado, por suspeitas de serem os autores do homicídio de Luís Grilo, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva três dias depois. Mas o caso veio a público muito tempo antes, quando, a 16 de julho, Rosa Grilo deu conta do desaparecimento do marido às autoridades, alegando que o triatleta tinha saído para fazer um treino de bicicleta e não tinha regressado a casa.

Seguiram-se semanas de buscas e de entrevistas dadas por Rosa Grilo a vários meios de comunicação — nas quais negava qualquer envolvimento no desaparecimento do marido, engenheiro informático de 50 anos. O caso viria a sofrer uma reviravolta quando, já no final de agosto, o corpo de Luís Grilo foi encontrado, com sinais de grande violência, em Álcorrego, a mais de 100 quilómetros da localidade onde o casal vivia — em Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira. Agora, as buscas davam lugar a uma investigação de homicídio e, novamente, Rosa Grilo foi dando entrevistas em que negava qualquer envolvimento no, agora, assassinato do marido.

A prova recolhida pela PJ levou esta força policial a concluir que Luís Grilo foi morto a tiro, no quarto do casal, por Rosa Grilo e António Joaquim, e deixado depois no local onde foi encontrado. O triatleta terá sido morto a 15 de julho, por motivações de natureza financeira e sentimental. A tese de Rosa Grilo é, no entanto, diferente: segundo as declarações que prestou no primeiro interrogatório — e que veio a reforçar em várias cartas que enviou a partir da prisão para meios de comunicação — Luís Grilo terá morrido às mãos de três homens (dois angolanos e um “branco”) que lhe invadiram a casa em busca de diamantes.

