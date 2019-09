Governo altera apoios à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas

O Governo procedeu esta terça-feira ao ajustamento dos apoios à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, segundo um diploma publicado esta terça-feira em Diário da República.

No seguimento da reprogramação do PDR 2020, torna-se necessário introduzir alguns ajustamentos ao referido regime de aplicação clarificando a alteração dos valores de apoio a atribuir às freguesias pertencentes às zonas, que não as de montanha, sujeitas a condicionantes naturais significativas que deixaram de ser elegíveis em resultado do processo de eliminação faseada, de acordo com o disposto [em regulamentos europeus], relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)”, lê-se no diploma.