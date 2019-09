Homem desaparecido em Pinhel encontrado com vida

O homem de 85 anos que estava desaparecido desde domingo no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, foi esta terça-feira encontrado com vida, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

“Foi encontrado bem e com vida. Estava a quatro ou cinco quilómetros [de distância] da sua zona de residência”, disse fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Segundo a mesma fonte da GNR, o homem foi localizado esta terça-feira, por volta das 11h, quando “ia a andar, acompanhado por um cão, junto da cerca de um terreno agrícola”. O idoso foi conduzido ao hospital Sousa Martins da Guarda para avaliação médica, indicou.

O alerta para o desaparecimento do homem, que reside em João Durão, localidade da freguesia de Freixedas, no concelho de Pinhel, foi dado no domingo, pelas 18h30.

Nas buscas estiveram esta terça-feira envolvidos 16 operacionais dos bombeiros e militares da GNR, apoiados por cinco viaturas e por um cão pisteiro, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.

