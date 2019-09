Madonna desiludida com Lisboa: “Pensava que ia ser uma aventura, mas dei comigo sozinha”

A cantora norte-americana Madonna voltou a admitir publicamente que está desiludida com a sua passagem por Portugal, referindo que desde que está no país a sua vida tem sido marcada por vários momentos de solidão e de aborrecimento.

“Mudei para Lisboa para ser uma soccer mom, eu queria ser uma soccer mom“, disse, utilizando a expressão utilizada nos EUA para designar mães que ficam em casa para cuidar dos filhos e que, além da escola, os ajudam com as atividades extra-curriculares. “Pensava que ia ser uma aventura. Mas dei comigo sozinha, sem amigos, e um pouco aborrecida”, disse recentemente durante um concerto, em Nova Iorque.

Esta não é a primeira vez que Madonna se refere desta forma à sua passagem em Portugal. Em junho, numa entrevista ao The New York Times, já tinha dito que Lisboa “tem uma vibração cool“, mas que mesmo assim ase sentia sozinha. “Sentia-me muito afastada de tudo no sítio onde vivia com os meus filhos”, disse, numa entrevista onde também disse que a capital portuguesa “é muito medieval e parece um lugar onde o tempo parou, parece muito fechada”.

Mais à frente, também em junho, Madonna recusou a possibilidade de sair de Lisboa nos próximos tempos. “Não vou deixar Lisboa, o meu filho ainda joga futebol no Benfica, tenho lá uma casa, e ando para trás e para a frente. Vivo na Tap Air Portugal, é o meu lar”, disse.

Porém, o tabloide The Sun, que cita uma fonte próxima de Madonna, diz que a estrela pop pode estar a equacionar uma saída Lisboa. A saída pode concretizar-se depois de março de 2020, altura em que termina a tournée de apresentação do álbum “Madame X”.

“O David [filho de Madonna] tem compromissos com a escola lá [em Portugal], mas com Madonna na estrada ela não tem estado lá e não se sabe se está a planear arranjar uma nova casa na área”, disse essa fonte.

A cantora norte-americana mudou-se para Portugal em 2017, altura em que David Banda, um dos seus filhos, começou a jogar nos escalões de formação do Benfica. Desde então, Lisboa tem sido o seu principal local de residência. Durante a sua passagem por Portugal, Madonna gravou o álbum “Madame X”, no qual chega a cantar pequenos versos em português em várias canções.

