Mário Centeno quer tirar Portugal da “cauda da Europa” na dívida pública

Mário Centeno diz querer tirar Portugal da cauda da Europa no que à dívida diz respeito. Durante uma iniciativa socialista, o ministro das Finanças e candidato a deputado considerou que descer a dívida abaixo dos 100% do PIB é “um enorme desafio”.

“Nós temos um enorme desafio do ponto de vista das contas públicas — já agora, para não fugir muito ao sítio do campo onde eu jogo — que é termos uma dívida abaixo dos 100% do PIB”, respondeu Centeno ao moderador do PS, quando questionado sobre qual seria “o maior desafio, desejo ou resultado” que gostaria de ver alcançado até 2023. Atualmente, a dívida pública ronda os 120% e a possibilidade de atingir 99,6% do PIB em quatro anos já está prevista no Programa de Estabilidade 2019-2023.

“Se o conseguirmos, sairemos definitivamente da cauda da Europa em termos da dívida pública, ficamos a jogar numa equipa ali no meio da Europa, que tem países como Espanha, França ou Bélgica”, continuou Mário Centeno, numa conversa de meia hora, em direto, que envolveu muitas metáforas sobre futebol.

Portugal tem “uma grande vantagem”, de acordo com Mário Centeno: “Nós, um pouco à imagem de Cristiano Ronaldo, vamos passar por eles com grande velocidade, porque eles basicamente estão parados neste processo”. “O Mário Centeno quer entrar na Champions?”, perguntou o moderador. “Exatamente, é esse o objetivo”, respondeu o ministro.

#todosperguntam com Mário Centeno. Faça a sua pergunta na caixa de comentários desta publicação https://t.co/onT7X4JgA3 — Partido Socialista (@psocialista) September 24, 2019

Continuar a ler