Menino português de quatro anos encontrado morto em rio da Suíça

Um menino de quatro anos foi encontrado morto nesta terça-feira na Suíça, avança a TVI24. Filho de pais de cidadania portuguesa, a criança foi encontrada na barragem de Verbhois, no rio Rhône, na cidade de Genebra.

O jornal cita que o suspeito principal do caso é o pai, que deveria ter entregado a criança à mãe no passado domingo. A partir das 19h deste dia, a mãe lançou o alerta para as autoridades suíças do desaparecimento. Segundo a mesma fonte, foram registados casos de violência doméstica entre o casal.

O jornal suíço 20 minutes, citado pelo Jornal de Notícias, avançou que o carro do suspeito já foi encontrado, mas que a polícia ainda faz buscas pelo pai. O JN confirmou que o Consulado Geral de Portugal em Genebra acompanha o caso.

