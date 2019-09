Missão científica. Procuram-se voluntários para a Antártida

A plataforma de alojamento local Airbnb e a Organização Não Governamental Ocean Conservancy, que luta pela preservação dos oceanos, anunciaram esta terça-feira o programa “Sabática na Antártida”, em que cinco voluntários vão, em dezembro, juntar-se à cientista Kirstie Jones-Williams numa missão científica.

Os voluntários vão “recolher amostras de neve e estudar de que forma é que os microplásticos chegaram ao interior da Antártida”, de acordo com o comunicado de imprensa. A empresa e a ONG pretendem alertar as populações para o impacto dos humanos no clima daquele ecossistema, “um dos menos estudados e mais isolados do mundo”.

“A maioria das pessoas tem a ideia de que a Antártida é um continente isolado e impoluto, mas algumas descobertas recentes têm mostrado que, até mesmo os lugares mais remotos são afetados pela poluição do plástico”, lembra Kirstie Jones-Williams, citada no comunicado. A cientista explica que a expedição vai “ajudar a compreender a viagem que os microplásticos fazem até chegar a regiões longínquas, como a Antártida, e surge num momento crítico”.

Kirstie Jones-Williams, que está a desenvolver uma tese de doutoramento sobre o impacto dos microplásticos no zooplâncton polar, avisa que a expedição “não vai ser fácil” porque exige “grande rigor científico, em condições de inverno muito rigorosas”. A cientista procura, por isso, “pessoas apaixonadas pelo que fazem, que se sintam cidadãos do mundo e que estejam entusiasmadas com a ideia de se juntarem a esta equipa e regressarem com novas descobertas para partilharem com o mundo”.

A expedição vai durar um mês. Os voluntários participam primeiro numa formação intensiva no Chile (em Punta Arenas), voando depois para a Antártida, onde deverão recolher amostras de neve e estudar microfibras estranhas, “para determinar quão longe têm viajado os resíduos e a contaminação por todo o planeta”, pode ler-se no comunicado. No regresso, continuam a estudar as descobertas no Chile.

Continuar a ler