Nacy Pelosi deverá dar início ao processo de “impeachment” de Donald Trump

Nancy Pelosi, a líder da Câmara dos Representantes dos EUA, estará a preparar uma comissão especial para conduzir o processo de impeachment do Presidente Donald Trump. A notícia é avançada pelo Washington Post, que cita fontes próximas do partido Democrata. A motivação será o recente escândalo ligado à Ucrânia, que dá conta de uma alegada pressão de Trump junto do presidente Volodymyr Zelenski para que este lançasse uma investigação oficial à empresa do filho de Joe Biden (que opera nesse país do leste europeu) em troca de financiamento e apoio militar.

O mesmo jornal norte-americano avança ainda que o anuncio formal poderá ser feito ainda esta terça-feira, depois de uma reunião à porta fechada com os seus colegas democratas.

“Assim que tivermos os factos, estamos prontos. Agora que os temos… Estamos prontos”, afirmou Pelosi num forum da revista The Atlantic.

Todo este tema começa a ganhar ainda mais impacto numa altura em que Trump, conta o The New York Times, já autorizou que fossem reveladas as transcrições da chamada que fez com o presidente Zelenski

Em atualização…

