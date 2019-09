Plácido Domingo cancela apresentações na Ópera Metropolitana de Nova Iorque

O cantor lírico espanhol e a Ópera Metropolitana de Nova Iorque (Met) anunciaram esta terça-feira que Plácido Domingo cancela todas as futuras apresentações agendadas, na sequência da acusação de 11 mulheres de assédio sexual por parte do tenor espanhol, avança a agência norte-americana Associated Press.

Estava marcada para esta quarta-feira aquela que seria a primeira apresentação de Plácido Domingo em solo norte-americano depois das acusações. O cantor estaria no papel principal da peça “Macbeth”, que marcava o início da temporada de Verdi.

Domingo esteve presente nos ensaios e, entretanto, numa nota revelada esta terça-feira, a icónica casa de espetáculos disse que “o Met e o senhor Domingo chegaram ao acordo que precisava se afastar”.

São já quatro as promotoras norte-americanas a cancelarem apresentações do tenor. A Orquestra de Filadélfia, a Ópera de São Francisco e a Ópera de Dallas já haviam anunciado o cancelamento.

Continuar a ler