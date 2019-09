PSP salva bebé de sete meses em paragem cardiorrespiratória

Um bebé de sete meses entrou em paragem cardiorrespiratória ao início da tarde de segunda-feira pelas 13h, na Amadora, depois de ter ingerido um pedaço de plástico, acabando por ser reanimada pela PSP.

Segundo um comunicado de imprensa da PSP, quatro agentes procederam a manobras de reanimação do bebé, que tinha sido transportado à esquadra pelo pai, residente nas imediações, à procura de ajuda para o filho que estava inconsciente.

A criança, que havia entrado em paragem cardiorrespiratória por ter ingerido um pedaço de plástico, foi reanimada pelos polícias através de manobras de suporte básico de vida. Enquanto um dos agentes manteve contacto com os Serviços de Emergência Médica, outros polícias efetuavam as manobras, sendo que um dos agentes tem formação específica.

De acordo com o Comando da PSP de Lisboa, tem vindo a ser ministrada formação sobre o Suporte Básico de Vida aos agentes, bem como formação no uso de aparelhos DAE (Desfibrilhadores Automáticos Externos). Desde 2017 já foram formados cerca de 500 polícias, estando previstas mais quatro ações de formação até ao final do ano.

A PSP destaca ainda que “têm sido já vários casos em que os polícias com este tipo de formação acabaram por ajudar a salvar cidadãos”.

Continuar a ler