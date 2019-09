São Petersburgo, Munique e Wembley recebem finais da Champions entre 2021 e 2023

Os estádios de São Petersburgo, na Rússia, Allianz Arena, em Munique, e Wembley, em Londres, vão acolher as finais da Liga dos Campeões de futebol de 2021, 2022 e 2023, respetivamente, anunciou esta terça-feira a UEFA.

A decisão da Champions da próxima época será disputada, pela primeira vez, no reduto do Zenit de São Petersburgo, equipa que participa regularmente na principal competição europeia de clubes, sendo que esta época está integrada no mesmo grupo do Benfica.

Já a final da edição 2021/22 terá lugar em Munique, no estádio do Bayern, que já acolheu a decisão de 2012, vencida pelo Chelsea diante dos bávaros, enquanto a competição de 2022/23 terá o seu epílogo em Londres, no novo estádio de Wembley, recinto que acolhe o jogo decisivo da prova pela terceira vez, depois de 2011 e 2013.

A final da Liga dos Campeões desta época vai ser realizada no Estádio Atatürk, em Istambul.

O Comité Executivo da UEFA decidiu ainda que a final da Liga Europa de 2021 vai decorrer no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, enquanto a Supertaça Europeia terá lugar no Winsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte.

No ano passado já havia sido anunciado que a próxima edição da Supertaça Europeia, em 2020, vai ser jogada no Estádio do Dragão, no Porto.

Por outro lado, o Campeonato da Europa de futsal de 2022 vai ser realizado na Holanda, numa competição que será disputada pela primeira vez entre 16 seleções.

Continuar a ler