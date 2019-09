Sporting de Braga pede reunião urgente com Conselho de Arbitragem

O Sporting de Braga anunciou esta terça-feira que vai pedir “com caráter de urgência” uma reunião com o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido à “anormal quantidade de erros” contra a sua equipa.

A anormal quantidade de erros já verificados contra o Sporting de Braga motiva enorme preocupação, mais ainda quando as falhas se tornam recorrentes e resultam num claro prejuízo pontual no campeonato”, pode ler-se num comunicado dos minhotos.

O Sporting de Braga empatou 2-2 na receção ao Marítimo, segunda-feira, da sexta jornada da I Liga, e ocupa a 16.ª posição, com cinco pontos.

Para a SAD liderada por António Salvador, “as flagrantes más decisões do árbitro Manuel Oliveira no encontro frente ao Marítimo exigem um cabal esclarecimento dos responsáveis do setor, sendo incompreensível a não aceitação do alerta do VAR para um penálti aos 38 minutos (braço de Bambock), como incompreensível foi o pénalti ignorado por falta de Grolli sobre Galeno, aos 90+6”.

O Sporting de Braga considera ainda que, na jornada anterior, em Setúbal (derrota por 1-0), “ficou por marcar um penálti evidente sobre Esgaio, aos 88 minutos, a que o árbitro e VAR fizeram vista grossa”.

“Acresce a deslocação a Alvalade [derrota por 2-1), à segunda jornada, onde se registaram mais erros de arbitragem, nomeadamente quanto ao critério disciplinar (não expulsão de Bruno Fernandes), havendo ainda uma grande penalidade a assinalar por falta de Mathieu sobre Ricardo Horta (55)”, acrescenta.

Por isso, “perante tantos e tão flagrantes erros, com vídeoárbitros que não detetam evidências e árbitros que contrariam o VAR e a clareza das imagens, o Sporting de Braga pede esclarecimentos urgentes ao CA e aguarda pelos mesmos, com tanta celeridade quanto a verificada há uma semana e que envolveu um ato de contrição que não pode ser exclusivo para alguns clubes”, conclui o Sporting de Braga.

