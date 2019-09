Vaias, lenços brancos, tentativa de invasão da garagem e contestação a Varandas: o fim de noite (de horror) em Alvalade

Não foi o primeiro episódio da noite, terá sido o último episódio da noite mas fica como principal episódio da noite: após mais uma derrota do Sporting em Alvalade para o Campeonato (a segunda consecutiva, no quarto jogo sem vencer da equipa leonina), alguns adeptos afetos às claques verde e brancas que estavam junto dos habituais espaços de convívio e encontro no recinto do clube tentaram invadir a garagem para pedirem satisfações aos jogadores por mais um mau resultado numa temporada em que os leões venceram apenas dois dos oito jogos realizados, intenção que acabou por ser de imediato travada.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, os referidos adeptos tentaram aceder ao piso -2 das garagens mas já estariam a ser controlados pelas autoridades, com a polícia a limpar de imediato a zona para garantir a segurança da mesma antes de chegarem mais reforços. Mais tarde, os atletas e demais elementos da equipa profissional de futebol saíram de forma tranquila de Alvalade, não que sem antes fosse “desocupado” um perímetro junto da saída ao pé do Edifício Visconde de Alvalade.

Em atualização

