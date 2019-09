“Arch meets Archie”. Vídeo mostra filho de Harry e Meghan em visita oficial com os pais

E ao terceiro dia em África, os duques de Sussex decidiram levar o pequeno Archie a um compromisso oficial: um chá com o arcepisbo Desmond Tutu da Igreja Anglicana, que já recebeu um Prémio Nobel da Paz, e a sua mulher. O vídeo que mostra Meghan com o pequeno Archie de quatro meses ao colo ao lado de Harry foi partilhado no Instagram oficial dos duques.

A viagem a África, que começou segunda-feira, durará dez dias e até agora as câmaras ainda só tinham captado o pequeno Archie à chegada ao aeroporto. Esta manhã de quarta-feira o bebé aparece vestido de azul bebé, com uma camisola e umas meias brancas, num ar descontraído ao colo da mãe. No vídeo partilhado, o casal mostra-se muito bem disposto e até faz humor com a frase no vídeo “Arch meets Archie”, Arch é o diminutivo de Archbishop, que significa bispo e o casal anuncia, assim, que o Arch vai “conhecer” o Archie.

