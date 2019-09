Boris Johnson desafia pequenos partidos a apresentarem moção de censura para derrubar o Governo

O primeiro-ministro Boris Johnson esteve na Câmara dos Comuns um dia depois de o Supremo Tribunal ter decretado como ilegal a suspensão do Parlamento e aproveitou para, uma vez mais, insistir na realização de eleições antecipadas. Desta vez, porém, apresentou um twist: se o Partido Trabalhista se recusa a deitar o Governo abaixo, Johnson lança o desafio aos outros partidos da oposição, nomeadamente os nacionalistas escoceses do SNP e os liberais-democratas.

“Têm até ao fim desta sessão para apresentar uma moção de censura a este Governo e podemos votá-la amanhã”, afirmou Boris aos deputados da oposição, dirigindo-se ao Labour. E, de seguida, virando-se para os liberais-democratas e o SNP: “Ou os outros partidos, os mais pequenos, se quiserem dar uma voltinha, apresentem essa moção e nós dar-lhes-emos tempo para ser votada. Irão ter a coragem de o fazer ou recusarão assumir responsabilidades?“, questionou o primeiro-ministro.

Mais uma vez, o primeiro-ministro sublinhou que as eleições são, no seu entender, o único caminho para lidar com um Parlamento “bloqueado e paralisado”. E aproveitou para atacar o líder da oposição, Jeremy Corbyn, por hesitar em avançar para esse cenário: “Quer mesmo ser primeiro-ministro? Ele diz que eu devia ir a Bruxelas a 17 de outubro para negociar outro adiamento sem sentido, mas não quer ser ele a ir. E mesmo que fosse, os colegas dele não querem que seja ele a ir, encolhem-se só com a ideia”, atirou.

Na resposta, Corbyn classificou a intervenção de Johnson como “dez minutos de fanfarronice” por parte de um homem “que não é digno do cargo”. O líder da oposição aproveitou para se concentrar na decisão do Supremo Tribunal, acusando o primeiro-ministro de ter “tentado quebrar a lei”. “Depois da decisão de ontem, o primeiro-ministro devia ter feito a coisa honrada e demitir-se”, afirmou.

(Em atualização)

